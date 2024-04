Union-CEO wordt beschuldigd van ongepast gedrag ten opzichte van bondsprocureur: "Maar ook hij viel eerder al uit zijn rol"

Union SG bevindt zich in het oog van de storm. Philippe Bormans zou de bondsprocureur ongepast aangesproken hebben in het circus rond de schorsing van Christian Burgess. Maar Marc Degryse ziet nog een andere pion bij de Brusselse traditieclub uit zijn rol vallen.

Union SG kon tot voor de start van de Champions Play-Off rekenen op de steun van de (neutrale) voetbalfan. Maar is dat nog steeds het geval? De voorbije dagen werd het héél duidelijk dat Les Unionistes te kampen hebben met spreekwoordelijke titelkoorts.

We schreven eerder al dat Philippe Bormans zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan ongepast gedrag. De CEO van Union spelde Ebe Verhaegen (bondsprocureur, nvdr.) de les over het schorsingsvoorstel voor Christian Burgess. Maar Marc Degryse zag enkele dagen geleden al een andere pion uit zijn rol vallen.

© photonews

"Op de persconferentie naar aanloop van de wedstrijd tussen Union en Cercle Brugge was Alexander Blessin uit zijn rol gevallen", aldus de voormalige Gouden Schoen in Het Laatste Nieuws. "Hij liet zich ontvallen dat sommigen liever hebben dat RSC Anderlecht kampioen zal worden. Dat waren de woorden van een coach die druk begint te voelen."

"We hebben Blessin een seizoen lang niet horen zeuren", gaat Degryse verder. "En ineens kregen we een andere toon in zijn discours. Union voetbalde tegen Cercle zoals Blessin praatte. Je voelt dat de coach én de spelersgroep gebukt gaan aan een situatie die ze niet gewend zijn."

Is Union SG nog steeds dé topfavoriet voor de Belgische landstitel?

Blessin steekt het dan ook niet onder stoelen of banken dat hij het niet erg zou vinden om de leidersplaats te verliezen. "Union wil duidelijk af van de druk. Topsport is ook een mentaal spelletje, hé. Het is geen toeval dat Union is terechtgekomen in een negatieve spiraal. Ze hebben nu vooral snel een overwinning nodig."