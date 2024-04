🎥 Stoppen slaan helemaal door bij Cristiano Ronaldo: wereldster met rood van het veld gestuurd na dubbele elleboogstoot, waarna hij de ref lijkt te willen slaan

Al-Hilal speelde maandag de Saudi Super Cup tegen Al Nassr. Voor de bezoekende ploeg was het geen leuke wedstrijd, daarvan Cristiano Ronaldo als geen ander van meepraten.

De stoppen sloegen even helemaal door bij de aanvaller. Bij een 2-0 achterstand deelt Ronaldo plots een dubbele elleboogstoot uit aan een van zijn tegenstanders.

Surely everyone can agree this is a straight red for Ronaldo? pic.twitter.com/8FKT9SEsxV