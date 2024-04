Anderlecht-speler die lange tijd out was, zou sneller dan verwacht terug in de basis kunnen staan

De play-offs zijn volop bezig op dit moment. Er volgen nog acht wedstrijden die de titelstrijd zullen bepalen. Bij Anderlecht worden de rotaties zorgvuldig voorbereid.

Er zijn ondertussen al twee speeldagen gepasseerd, en die hebben de kaarten helemaal opnieuw geschud. KRC Genk en Club Brugge doen plots mee voor de titel.

Anderlecht won zijn eerste wedstrijd van Antwerp, maar vooral de zware nederlaag op het veld van Club Brugge afgelopen weekend baarde zorgen. Zal dit de plannen van Brian Riemer veranderen?

In ieder geval maakt een speler van paars-wit langzaam zijn comeback. En die zou nog een leuke troef in de titelstrijd kunnen zijn.

Francis Amuzu die Thorgan Hazard kan vervangen

Francis Amuzu, die in december 2023 een liesblessure opliep, maakte onlangs zijn comeback bij Anderlecht. In de Champions' Play-offs kreeg hij zijn ritme terug en speelde hij 41 minuten in twee wedstrijden.

Zal hij sneller worden ingezet in de komende weken? Thorgan Hazard heeft al twee gele kaarten gekregen in evenveel wedstrijden. Dit betekent dat nog één kaart automatisch een schorsing tot gevolg heeft (in de Playoffs zijn er drie nodig en niet vijf zoals in de reguliere competitie).

Francis Amuzu zou dus het geheime wapen van Brian Riemer op de flank kunnen worden als hij ervoor kiest om Hazard niet op te stellen. Het is afwachten wat Riemer zal doen, vooral gezien het drukke schema. Zondag de derby tegen Union, uitwedstrijd tegen KRC Genk op 20 april, gevolgd door een dubbele confrontatie met Cercle Brugge op 24 april en 28 april.