Beerschot dreigt nu al één van zijn sterkhouders te verliezen: interesse is enorm

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

Beerschot heeft afgelopen weekend de promotie naar de Jupiler Pro League veiliggesteld, maar de toekomst van de club blijft onzeker vanwege financiële vraagstukken. Dat zorgt er ook voor dat sommigen hun goeie seizoen willen verzilveren.

Het is nog onduidelijk of er een nieuwe eigenaar zal komen, wat de spelers aanzet om hun opties te verkennen. Een van die spelers is Thibaud Verlinden, wiens vertrek dreigt, weet Het Nieuwsblad.

Eerder dit jaar wees Beerschot nog resoluut aanbiedingen uit Duitsland en van RWDM af. De 24-jarige aanvaller zag zijn contract recentelijk verlengd worden tot 2025, maar andere clubs lonken.

Naast de interesse van Italiaanse, Franse en Duitse clubs uit de tweede divisie, houden ook teams uit de Jupiler Pro League Verlinden in de gaten.

Verlinden, de zoon van voormalig doelman Dany Verlinden, was een van de meest productieve spelers in de Challenger Pro League, met 5 doelpunten en 10 assists op zijn naam. Zondag was hij nog verantwoordelijk voor een van de doelpunten die de promotie veiligstelden.

Hij is een echte sterkhouder op de flank bij de Ratten. Hij kreeg ook al veel lof van zijn coaches. Bij Beerschot zijn de financiële middelen beperkt. Beerschot heeft wel een cluboptie om zijn aflopend contract met één jaar te verlengen, wat wel gelicht zal worden om nog een transferprijs te kunnen vangen.