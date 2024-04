Beerschot grijpt meteen in om toch nog een transferprijs te kunnen vangen

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

Cet après-midi, nous avons pu constater qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour Thibaud Verlinden, l'attaquant de l'aile qui a très bien performé à Beerschot cette saison. Tolis Konstantopoulos suscitait également beaucoup d'intérêt. Beerschot est immédiatement intervenu.

Beide sterkhouders hadden een contract tot eind dit seizoen, maar Beerschot beschikte in beide gevallen ook over een cluboptie om met één jaar te verlengen. Die hebben ze nu geactiveerd, waardoor beiden tot medio 2025 vastliggen.

Dat betekent wel niet dat ze sowieso zullen blijven. Integendeel zelfs. Beerschot haastte zich om die clubopties te lichten omdat ze anders geen transferprijs meer kunnen vragen voor de twee jonge spelers die toch wel heel wat kapitaal vertegenwoordigen.

Konstantopoulos zijn marktwaarde wordt geschat op 600.000 euro, die van Verlinden op 700.000 euro. Veel geld voor een club die nog steeds naar een overnemer en vers kapitaal zoekt.

Beide spelers startten in zowat elke match dit seizoen.Naast de interesse van Italiaanse, Franse en Duitse clubs uit de tweede divisie, houden ook teams uit de Jupiler Pro League Verlinden in de gaten.

Verlinden, de zoon van voormalig doelman Dany Verlinden, was een van de meest productieve spelers in de Challenger Pro League, met 5 doelpunten en 10 assists op zijn naam. Zondag was hij nog verantwoordelijk voor een van de doelpunten die de promotie veiligstelden.