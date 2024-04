Doelpuntenkermis in de Champions League mede dankzij Leandro Trossard

Vier fantastische ploegen tegenover elkaar in de Champions League op dinsdagavond. Ontgoochelen deden ze absoluut niet. Leandro Trossard, die nam een hoofdrol op zich.

Real Madrid - Manchester City

Geen Kevin De Bruyne bij Manchester City in de basis. Verklaring voor afwezigheid van Kevin De Bruyne bij Manchester City Dit deerde de Engelsen echter niet want na 4 minuten stond de 0-1 al op het bord via Bernardo Silva.

Tweemaal Real Madrid

Na 13 minuten komt Real Madrid al op gelijke hoogte. Het schot van Camavinga ging via het been van Ruben Dias in doel. Zo stonden de bordjes terug op gelijke hoogte. De Braziliaan Rodrygo bleef niet bij de pakken zitten en gaf Real één minuut later de voorsprong.

Zo stond ineens ook de ruststand op het bord na een knotsgekke eerste helft.

Manchester City Time

Dan was het tijd aan Manchester City. Ineens kwamen ze op voorsprong. In de 66ste minuut zette Phil Foden de Engelsen op voorsprong. 5 minuten later is het Josko Gvardiol die ervoor zorgt dat iedereen in Manchester uit zijn dak ging.

Real Madrid geeft niet op

Met de Spanjaarden van Real Madrid ben je nooit klaar. Niet alleen kunnen ze wondermooi voetbal op de mat leggen, maar ze kunnen ook knokken. Dat toonde Federico Valverde die zijn Madrid op gelijke hoogte bracht in de 79ste minuut.

Zo eindigde de partij op 3-3.

Arsenal - Bayern München

Arsenal begon de partij met Leandro Trossard op de bank. Dit betekende echter niet dat we de Rode Duivel niet te zien zouden krijgen.

Bukayo Sako bracht de thuisploeg op voorsprong in de 12de minuut en dit na een traag begin van de wedstrijd bij beide teams. Het was Serge Gnabry die de bezoekers uit Duitsland 6 minuten later terug op gelijke hoogte bracht.

Het kon ook niet anders of Harry Kane kwam tot scoren. De Engelsman in Duitse dienst zette zich achter de bal en knalde de strafschop staalhard binnen. Zo kwam Bayern München op voorsprong.

In de 67ste minuut kregen de fans van Arsenal eindelijk Leandro Trossard te zien. De aanvaller liet zich direct gelden en dit loonde. In de 76ste minuut bracht hij Arsenal op gelijke hoogte. Hij trapte de bal beheerst in de verste hoek.

In de laatste minuten komt Bayern München nog dicht bij de overwinning, maar de bal kwam tegen de paal. Zo eindigde de partij op 2-2.