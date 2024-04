Verklaring voor afwezigheid van Kevin De Bruyne bij Manchester City

Het was verschieten voor de fans van Kevin De Bruyne om zijn naam niet bij het startend elftal van Manchester City te zien. Er is een verklaring voor.

Lyrische over Kevin De Bruyne

Pep Guardiola was afgelopen weekend nog lyrisch over Kevin De Bruyne. Pep Guardiola is lyrisch over Kevin De Bruyne: "Hij is zonder twijfel een van de beste spelers in de geschiedenis van Manchester City" Daarom was het ook verschieten dat hij niet aan de aftrap stond in de Champions League tegen Real Madrid

Logische verklaring

Het was geen hersenspinsel van Guardiola op De Bruyne op de bank te laten. De middenvelder voelde zich echter niet goed toen de ploeg in het stadion aankwam. De Bruyne moest namelijk overgeven.

Hij gaf zelf aan bij Guardiola dat hij zich niet fit voelde om te spelen. Daarom plaatste Guardiola hem op de bank om eventueel nog te gebruiken als het echt nodig zou moeten zijn.

Pep Guardiola voor de wedstrijd

“Hij voelt zich niet lekker”, aldus coach Pep Guardiola. “We hadden een tactische bespreking, hij was er klaar voor, maar toen we in het stadion arriveerden begon hij over te geven in de kleedkamer. Hij zei toen dat hij niet klaar was.”