Pep Guardiola is lyrisch over Kevin De Bruyne: "Hij is zonder twijfel een van de beste spelers in de geschiedenis van Manchester City"

Een fantastische prestatie van Kevin De Bruyne dat zorgt ervoor dat Pep Guardiola de loftrompet bovenhaalt. Hij zet hem zelfs in een prachtig lijstje.

Prachtprestatie Kevin De Bruyne

Zaterdag kon het geluk van Kevin De Bruyne en Pep Guardiola niet op. Manchester City won met 2-4 op het veld van Crystal Palace. Dit mede dankzij één assist en twee doelpunten van de Rode Duivel.

Pep Guardiola haalde dan ook de loftrompet boven na de wedstrijd. De Bruyne zelf was ook heel blij zijn wedstrijd. Dat kan u HIER lezen.

Zonder Kevin De Bruyne niet gewonnen

“Zonder Kevin hadden we vandaag misschien niet gewonnen”, aldus de City-coach. “We spreken veel over tactiek, over trainers, maar als je spelers zoals Kevin hebt, dan is het makkelijk. Ik luister naar hem op de bus, in de kleedkamer en tijdens de trainingen. Als hij lacht, dan zitten we goed. Zijn lichaamshouding leert ons veel. Dat zien we bij alle spelers, maar vooral bij Kevin.”

“Hoe lang is hij al bij ons? Negen jaar. Zijn statistieken, zijn continuïteit en zijn aanwezigheid zijn enorm belangrijk voor ons. Hij is zonder twijfel een van de beste spelers in de geschiedenis van Manchester City.”

Kevin De Bruyne geloofde in zichzelf

“Ik grapte voor de match nog met Erling (Haaland, red.) en Phil (Foden, red.). Ik zei dat ik absoluut voor hen mijn 100e goal voor City wilde maken. En dat is gelukt. Ik ben heel trots. De cijfers laten zien dat ik hier al lang ben, en dat ik veel mooie momenten heb meegemaakt", liet hij weten op de website van Manchester City.

Na zijn blessure die hij eind vorig seizoen opliep is De Bruyne weer helemaal naar zijn beste vorm aan het groeien. Juist op tijd voor de belangrijke maanden met Manchester City en natuurlijk ook de Rode Duivels.