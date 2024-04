Einde van het conflict tussen Ivan Leko en Cihan Canak? "Dat rechtvaardigt op geen enkele manier zijn actie"

Volg Standard nu via WhatsApp!

Dit weekend speelde Standard thuis gelijk tegen OH Leuven. Naast het resultaat zorgde vooral de uitspraak van Ivan Leko over Cihan Canak voor veel ophef.

Afgelopen zaterdag heerste er frustratie in Sclessin. Onder de spelers die werden vervangen, vinden we Cihan Canak terug. Die zou de beslissing van zijn coach Ivan Leko niet hebben gewaardeerd. Hij liet dat ook duidelijk merken. Vervolgens haalde Leko uit naar de speler.

Canak heeft zich verontschuldigd bij Ivan Leko

Volgens Le Soir, zou Canak zijn excuses hebben aangeboden bij zijn coach op maandag bij zijn aankomst op de trainingsfaciliteit van de club.

"Hij weet dat hij zich niet zo hoort te gedragen. We hebben hem altijd geleerd om zichzelf elke week in vraag te stellen, ongeacht zijn prestatie", legde iemand van zijn entourage uit bij de krant.

We begrijpen natuurlijk de reactie van de speler. "Hij is gefrustreerd omdat hij wil spelen. Dat is zo voor elke speler die niet speelt", maar "dat rechtvaardigt op geen enkele manier zijn actie die hij nooit meer mag herhalen."

De entourage van de speler benadrukt vooral de waarden van de speler: "Cihan is toegewijd en zeker goed opgevoed. Hij is een goede jongen op en buiten het veld."