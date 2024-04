Rik De Mil heeft één opvallende zaak meteen verboden bij Charleroi, maar er werd direct tegen gezondigd

Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Rik De Mil is bij Charleroi op een missie om de ploeg in 1A te houden. Daarvoor heeft hij zijn spelers nieuwe richtlijnen mee gegeven. Tegen één daarvan zondigde Daan Heymans meteen tegen RWDM.

Heymans veroorzaakte immers een penalty na een te late tackle tegen RWDM. In de slotseconden pakte doelman Hervé Koffi wel de inzet van Biron en hielden de Carolo's toch een punt over aan het duel.

"Ik heb hem toch even serieus geknuffeld", vertelt Heymans in de podcast 90 Minutes. "Nee, ik wist dat hij hem ging pakken. Ik ben gewoon niet goed in het meelopen. Dan is de bal nog in het spel, maar ik ben zo gelukkig dat ik naar Koffi loop en de offside ophef."

"Dit had mij de play-offs kunnen kosten. Het was de eerste wedstrijd onder nieuwe coach De Mil. Eigenlijk is het niet grappig, maar het grappige is dat die al twee weken lang elke dag zegt: niet tackelen in de zestien."

De Mil hamert daar zwaar op. "We doen op training zelfs oefeningen waarin we met zes tegen zes in het strafschopgebied spelen. Dan ligt de nadruk erop dat we niet mogen tackelen. Ik kom vervolgens één keer in dat strafschopgebied, en heb meteen prijs."

Maar waarom deed Heymans het dan toch? "Ik dacht echt dat ik de bal ging hebben... Na de tackle wist ik het meteen, het had zelfs geen zin om moeilijk te doen tegen de scheidsrechter. Ik was heel blij dat hij niet binnenging. Vandaag heeft De Mil al opnieuw gezegd dat ik niet mag tackelen."