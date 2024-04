Zal Kevin De Bruyne in topvorm verkeren op het EK met de Rode Duivels? "Misschien is zijn blessure op het juiste moment gekomen"

Kevin De Bruyne presteert de laatste tijd geweldig goed bij Manchester City. Sinds hij zijn comeback maakte is de Rode Duivel geweldig op dreef en dat is niet nadelig voor de nationale ploeg.

Na zijn blessure, is Kevin De Bruyne teruggekomen alsof er niets gebeurd is. Sterker nog, hij heeft laten zien dat hij sterker is dan ooit tevoren.

Sinds zijn terugkeer blijft hij schitterende prestaties neerzetten bij Manchester City. Hij helpt zijn team elk weekend door prachtige doelpunten te scoren of assists te geven.

De Bruyne in topvorm voor het EK?

In België houden we zijn prestaties ook goed in de gaten. Het EK komt er immers snel aan en de Rode Duivels zullen een in topvorm verkerende De Bruyne nodig hebben. "Misschien is de blessure op het juiste moment gekomen", stelt Nicolas Frutos bij La Tribune.

"Het gaf hem de mogelijkheid om wat rust te nemen en aan veel dingen te werken", gaat hij verder. Ook Philippe Albert weet dat De Bruyne veel indruk maakt. "Je weer in vorm krijgen na zo'n langdurige blessure is nooit gemakkelijk."