Club Brugge komt met heel slecht nieuws vlak voor wedstrijd tegen PAOK: sterkhouder haakt af

Club Brugge maakt zich klaar voor een zeer belangrijke wedstrijd. Donderdagavond ontvangt het PAOK in de kwartfinales van de Conference League. Club zal het alweer zonder een sterkhouder moeten doen.

Eerder vandaag werd duidelijk dat Skov Olsen, Casper Nielsen en Denis Odoi niet mee zullen spelen, ze waren niet aanwezig op de training. Hans Vanaken en Simon Mignolet trainden wel mee.

Vanaken was tegen Anderlecht niet van de partij. Hij had buikgriep, maar zal tegen PAOK wel weer op het veld staan. Over Simon Mignolet is er minder goed nieuws.

De doelman zit niet in de selectie van Club Brugge voor het Europese duel. Hij trainde mee, maar de wedstrijd tegen PAOK komt dus nog te vroeg.

Nordin Jackers zal dus gewoon tussen de palen staan op donderdag in een kolken Jan Breydel. Het stadion zal goed vol zitten, er werden al zeker meer dan 20.000 tickets verkocht voor de wedstrijd.

De volledige selectie: