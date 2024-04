Jonge Belg schrijft geschiedenis voor Gent, Real Madrid, Ajax, Bayern en Man City hebben hem in vizier

De Europe Play-offs zijn mogelijk ook hét moment voor een aantal jonkies om hun kans te grijpen en wat speelminuten te maken in de Jupiler Pro League. Zeker bij KAA Gent wordt er nu al gekeken naar de piepjonge Jorthy Mokio, die eindelijk een eerste kans(je) kreeg. Het begin van meer?

Jorthy Mokio is een linksvoetige centrale verdediger die eventueel ook als verdedigende middenvelder uitgespeeld kan worden. De winterstage was voor hem zijn eerste kans bij de A-kern, maar Hein Vanhaezebrouck gelooft al langer in hem.

De jongeling is een echt Gents product - hij is opgegroeid in Ledeberg. Eind februari vierde hij zijn zestiende verjaardag en dat mocht hij meteen vieren met een eerste selectie in de A-kern van de Buffalo's. Uiteindelijk zou hij geen minuten maken op Sclessin, terwijl hij ook tegen Union SG en Charleroi op de bank bleef zitten.

© photonews

Vanhaezebrouck gaf toen al aan dat hij in de play-offs zijn kans zou gaan krijgen, op speeldag 1 van die Europe Play-offs was het tegen Standard raakt met een kleine invalbeurt onder interim-coach Danijel Milicevic.

Daarmee schreef de jongeling ook meteen geschiedenis als jongste speler ooit voor KAA Gent in een officiële wedstrijd. Tegen Westerlo kreeg hij geen nieuwe kans, maar de komende weken lijkt dat wel nog een optie. Momenteel is hij actief bij U17 van de Rode Duivels.

🔵💫 Jorthy Mokio (16) is now the youngest player to ever play for KAA Gent!The talented centreback is also left footed. 📈 pic.twitter.com/GgQLpNmJxK — EuroFoot (@eurofootcom) April 4, 2024

"Het was de perfecte situatie om hem zijn debuut te laten maken op profniveau. Een goede beslissing van de staf voor ons publiek. Het was op het einde van de match en hij moest niet veel meer doen, maar hij heeft veel potentieel en we houden ervan wat we zien tijdens de week op training", aldus Milicevic na de match tegen Standard.

"Hij is gemotiveerd, is altijd aanwezig en hij wil de top van het voetbal bereiken. Dat is wat we willen zien in het profvoetbal. Of hij al klaar is om te starten? Dat is misschien een vraag voor Hein, maar hij is bijna klaar zou ik zeggen. We blijven met hem werken en hij wil ook werken en verbeteren. Als hij klaar is zal hij meer kansen krijgen."

Aandacht met hopen voor Jorthy Mokio

Vele topclubs wilden Jorthy Mokio, maar hij koos alsnog voorlopig voor KAA Gent. Een contract werd er nog niet getekend, maar de voorbije maanden werd hij wel alvast naar de A-kern gebracht door Hein Vanhaezebrouck.

Leipzig, Manchester City, Real Madrid, Ajax Amsterdam en Bayern München werden de voorbije maanden genoemd, maar ook bij AC Milan en PSV Eindhoven mocht hij al eens op bezoek. Tot op heden is er nog geen keuze gemaakt door de jonge Belg.

Wanneer komt de beslissing?

De voorbije maanden twijfelde Mokio meermaals aan een verlengd verblijf in Gent - temeer er verschillende kapers op de kust waren. Uiteindelijk besloot hij voorlopig alsnog in Gent te blijven, al is de vraag nog steeds: voor hoelang nog? Tot op heden heeft hij nog steeds geen profcontract getekend en dus kan hij nog steeds weg komende zomer.

De Buffalo's doen er alles aan om hem verder in de watten te leggen. Momenteel heeft Mokio aangegeven zich ten volle te willen focussen op Gent. Speelminuten bij de A-kern kunnen een doorslaggevend argument zijn in de strijd om het toptalent. Benieuwd of er ook een eerste basisplaats zal komen voor de jongeling.