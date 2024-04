Niet meer dan logisch? Belgische topclub wil speler met marktwaarde van 18 miljoen euro

Kent u Eduard Spertsyan al? De kans is niet eens zo groot, al is hij zowel in Rusland als in zijn eigen land Armenië een echte sensatie. Week na week zet hij mooie resultaten neer, zijn marktwaarde is er dan ook naar. Momenteel staat die op niet minder dan achttien miljoen euro.

Eduard Spertsyan is een 23-jarige Armeense aanvallende middenvelder, die ook bij zijn land een belangrijke speler is. De spelmaker speelt al jaren bij het Russische Krasnodar en doorliep daar de reeksen vanaf de U17 tot de A-kern.

Dit seizoen speelde hij al 21 wedstrijden in de Russische competitie. Daarin werden ondertussen al negen doelpunten gescoord en zes assists afgeleverd door de Armeense international. Die maakt heel veel indruk in zijn land op die manier.

EDUARD SPERTSYAN DOUBLED THE LEAD WITH A FREE-KICK GOLAZO!!!

📽️ @RPLNews_eng pic.twitter.com/7qQBFgTHwQ — Football Report (@FootballReprt) April 6, 2024

De voorbije jaren zag hij zijn marktwaarde steeds exponentieel stijgen. In 2022 ging het over zes miljoen, begin vorig jaar al over twaalf miljoen en ondertussen zitten we sinds eind 2023 al aan een bedrag van niet minder dan achttien miljoen euro.

Diverse clubs wilden hem dan ook de voorbije mercato's inlijven. Ajax Amsterdam was een van de ploegen die concreet waren, maar ze lieten de transfer uiteindelijk niet doorgaan door de moeilijke situatie gezien de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Goalgetter met veel adelbrieven

In de Schotse media werd gewag gemaakt van interesse vanuit Celtic Glasgow, maar andere Schotse journalisten spreken dat tegen. Zij maken wel duidelijk dat er een Belgisch team wél concrete interesse heeft in Eduard Spertsyan.

Onlogisch is dat zeker niet, want Eduard Spertsyan is een man die indruk maakt in de hele competitie. Hij kan dribbelen, is doelgericht - zijn statistieken liegen er niet om - en heeft een fluwelen traptechniek. Zo is hij ook een specialist in vrije trappen.

Proud to reach 100 appearances for this amazing club and 3 points to top it off! 🖤💚 #ПариННКраснодар #ВперёдБыки pic.twitter.com/ohEtuepkPW — Edo Spertsyan (@EdoSpertsyan) April 6, 2024

Het maakt van Eduard Spertsyan een aanwinst voor alle ploegen in de Jupiler Pro League, al is de vraag met een marktwaarde van achttien miljoen euro vooral welke ploeg hem eventueel zal willen of kunnen inlijven.

In het verleden waren er al Belgische teams - denk maar aan Antwerp dat momenteel Ejuke leent van CSKA Moskou - die zaken deden met Russische teams. Of The Great Old momenteel kapitaalkrachtig genoeg is om de spelmaker in te lijven is weer een andere zaak.