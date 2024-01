"Hij is een diamant": Erik Van Looy vol lof voor speler Antwerp én met heel mooie woorden over rol Mark van Bommel daarin

Royal Antwerp speelde afgelopen weekend Sporting Charleroi helemaal tureluurs. Met Chidera Ejuke in een absolute glansrol. De winger van The Great Old was niet af te stoppen en dat hebben ook de analisten gezien.

De 26-jarige Nigeriaanse linksbuiten Chidera Ejuke kwam op huurbasis over van CSKA Moskou en is de voorbije maanden steeds beter in vorm aan het komen. Tegen Charleroi was hij onstopbaar en dé absolute uitblinker van Antwerp - het leverde hem ook een stekje op in ons Team van de Week.

"Het is een plezier om naar te kijken. Hij valt niet af te dekken", is ook Erik Van Looy vol lof voor Chidera Ejuke in Extra Time. "De verdediger tegenover hem wist niet wat te doen en vroeg na twintig minuten al om zijn vervanging. Hij was niet te houden."

Ejuke is fantastisch om te zien

"In de tweede helft deed hij tegen een andere verdediger hetzelfde. Op een bepaald moment ging hij een verdediger zelfs twéé keer voorbij. Fantastisch om te zien, hij was de absolute uitblinker. Het is een diamant", aldus Van Looy.

Die ook lof had voor coach Mark van Bommel: "Het is knap dat hij hem zo lang heeft opgespaard. In het begin werd erover gezegd dat hij nog niet de juiste conditie had. Nu is hij zeer waardevol." Van Bommel gaf Ejuke met mondjesmaat minuten, pas sinds eind november is hij een vaste waarde aan het worden bij stamnummer 1.