Bruggeling in topvorm, twee Mechelaars en nog heel wat verrassingen in ons elftal van de week

Zoals elke week presenteren we u ons 'Elftal van het Weekend'. En dat doen we ook in 2024, met uiteraard een speler van het wervelende Antwerp. Maar er zitten ook opnieuw een paar verrassingen in ons team. Kom het hier te weten!

Doelman

In doel hadden we wel een paar mogelijkheden dit weekend, maar onze keuze viel uiteindelijk op Gaëtan Coucke. Die pakte in Gent uit met een paar knappe reddingen bij een 1-1 stand en zorgde er zo mee voor dat Malinwa drie belangrijke punten pakte.

Verdediging

Achterin kiezen we voor nog een Mechelaar. De scorende Daam Foulon was ook van groot belang voor zijn team. Hij moest vervangen worden na een gele kaart, maar liep zich de hele match het pleuris. Bij Union scoorde Sykes én redde hij een bal van de lijn, datzelfde kan gezegd worden van Pletinckx bij Leuven. Fujii en Silva hielpen Kortrijk aan een prima clean sheet op bezoek bij Standard - we kiezen voor de laatste.

© photonews

Middenveld

Op het middenveld konden we niet naast Ejuke, die onder meer met een assist zorgde voor een stevige prestatie van Antwerp. Julien De Sart scoorde en was opnieuw de metronoom van een verliezend Gent, bij Cercle Brugge was héél het middenveld sterk en viel onze keuze op Van der Bruggen omdat Lemaréchal veel kansen gek genoeg miste.

Aanval

Voorin is het altijd interessant als je statistieken kan produceren. Emond scoorde een levensbelangrijk doelpunt voor Eupen bij RWDM, Zahiroleslam was steevast aanspeelbaar en scoorde voor STVV en Thiago blijft in bloedvorm zitten inclusief twee doelpunten.

Alles samen is dit ons eerste team van het jaar 2024 voor jullie: