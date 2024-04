Domper voor Patro Eisden met oog op promotiestrijd in CPL: Stijn Stijnen krijgt alweer serieuze schorsing om heel opvallende reden

Volg Patro Eisden Maasmechelen nu via WhatsApp!

Stijn Stijnen heeft een serieuze schorsing gekregen van Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. Een voorwaardelijke straf die hij nog had, wordt nu effectief.

De Limburgse derby tussen Jong Genk en Patro Eisden was een hevige. Stijn Stijnen kreeg toen een tweede gele kaart.

Die kreeg hij omdat iemand van de staf een bal op het veld wierp om tijd te rekken, waarop Stijnen een slag uitdeelde aan hem. Later bleek die persoon zijn broer Steven te zijn.

Volgens Het Nieuwsblad vertelde Stijnen dat die slag geoorloofd was omdat het in familiale sfeer was. Stijnen zou na de wedstrijd ook gezegd hebben dat de match delegate rondliep "als een dictator".

Stijnen krijgt hier twee wedstrijden schorsing voor, maar had ook nog vier wedstrijd voorwaardelijk, die nu effectief worden. Stijnen moet zo dus zes wedstrijden vanuit de tribunes volgen.

Die vier wedstrijden voorwaardelijk kreeg Stijnen nadat hij tekeer ging tegen de 4e ref na een duel met Seraing in november 2023. Toen zou Stijnen gezegd hebben: "Ik weet u te vinden, tot in de spelerstunnel."