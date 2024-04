SK Beveren stuurt duidelijke waarschuwing naar supporters van Beerschot en een grappig verhaal van in Oostende

Beerschot kon afgelopen weekend al de promotie verzekeren en nu zondag kunnen ze ook nog de titel pakken. Een wedstrijd waar elke die hard Beerschot-fan wil bij zijn, maar... het is dus wel op verplaatsing.

En dus zijn de plaatsjes duur. Dat houdt de Antwerpse fans meestal niet tegen en velen willen kaartjes kopen in de thuisvakken van Beveren om daar de wedstrijd te kunnen bijwonen.

SK Beveren wil echter incidenten vermijden en heeft al laten weten dat er zware controles zullen zijn voor het binnenkomen van het stadion. Op X hebben ze al verwittigingen gestuurd naar de Ratten.

Supporters van Beerschot die tickets hebben voor de thuisvakken zullen er onverbiddelijk uitgehaald worden. Hun ticket zal ook niet terugbetaald worden. Er zullen dus identiteitscontroles plaatsvinden.

Er is ons trouwens ook nog een grappig verhaal van de vorige match in Oostende aan de oren gekomen. Een Beerschot-fan had zich uren verstopt in één van de toiletten.

Maar toen de wedstrijd begon, bleek dat hij zich vergist had van vak en uitkwam in een lege tribune in plaats van in het Beerschot-vak. Je hebt wat over voor je ploeg aan het werk te zien in zo'n belangrijke match blijkbaar;

Opgelet! Tickets van bezoekende fans in thuisvakken zullen zonder terugbetaling geannuleerd worden. Bij het betreden van het stadion zal tevens een identiteitscontrole plaatsvinden. — SK Beveren (@SKBeveren) April 10, 2024