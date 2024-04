Ivan Leko - die volgend seizoen al voorbereidt - maakt beloftes: "Zij zullen hun kans krijgen"

Ivan Leko staat op het punt een speciale ontmoeting te beleven. In Sint-Truiden begon immers zijn avontuur als trainer. Herinneringen waar hij nog altijd met plezier aan terugdenkt, ondanks zijn vroegtijdig vertrek in Limburg.

De derde speeldag van de Europe Play-Offs begint al op vrijdagavond, met een wedstrijd tussen STVV en Standard. Tijdens zijn persconferentie op donderdag heeft Ivan Leko een update gegeven over zijn kern, die waarschijnlijk niet veel zal verschillen van vorige week.

"Het zal waarschijnlijk nog te vroeg zijn voor Marlon (Fossey). Hij is een belangrijke speler, we hopen dat hij snel terugkomt, maar dat is nog niet het geval.

Zinho Vanheusden traint nog niet mee met ons, hij is nog steeds individueel bezig. Het is moeilijk om een exacte datum voor hem te geven. Voor de rest zou de kern hetzelfde moeten zijn als vorige week," begon de T1, en merkte op dat Moussa Djenepo, ziek tegen Leuven, naar verwachting zal terugkeren.

Bij Standard zullen de jongeren hun kans krijgen

Fossey eruit, Djenepo erin en verder hetzelfde, en een Ivan Leko die meer dan ooit zijn jonge spelers aanspoort om zich te laten zien. Hun kans wordt niet gegeven, maar verdiend op training. En dan zouden we wel eens nieuwe gezichten kunnen zien verschijnen tegen het einde van het seizoen.

"We proberen de laatste wedstrijden serieus voor te bereiden door de jonge spelers die willen vechten voor hun plek, de kans te geven. Het is niet de rol van de staf en de coach om de spelers te motiveren. Als ze concurrenten zijn, professionals, zouden ze geen extra motivatie nodig moeten hebben. We moeten laten zien dat er meer kwaliteit en een betere mentaliteit in het team is."

Een bezoek aan Stayen dat altijd bijzonder zal blijven voor Ivan Leko, aangezien het in Limburg is dat hij voor het eerst in 2016 de leiding nam over een ploeg in de eerste klasse. De Kroaat herinnert zich die periode heel goed en toont zich erg dankbaar.

"Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Sint-Truiden. Ik herinner me mijn tijd daar, het zijn zeer goede herinneringen. We hadden een zeer jong team, het goedkoopste van de competitie."

"Ik ben erg trots dat ik heb bijgedragen aan goede resultaten met enkele spelers die een interessante transfer hebben weten te bemachtigen. Ik zal altijd dankbaar zijn tegenover de club, het was mijn eerste ervaring in de eerste klasse en het was niet gemakkelijk voor hen om mij die kans te geven".