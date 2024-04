Luis Vazquez praat over concurrentiestrijd met Dolberg en... heeft héél duidelijke boodschap voor Brian Riemer

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Luis Vazquez kende een lastig seizoensbegin, maar sinds de jaarwisseling werd de Argentijn via enkele belangrijke invalbeurten steeds belangrijker voor RSC Anderlecht. Enig probleem: Kasper Dolberg is eerste keuze. Maar dat hoeft niet té lang meer te duren...

RSC Anderlecht haalde Luis Vazquez afgelopen zomer bij CA Boja Juniors. De Argentijnse aanvaller had moeite om zich aan te passen én de komst van Kasper Dolberg zorgde ervoor dat de rangorde meteen duidelijk was.

De voorbije weken en maanden waren de invalbeurten van Vazquez wél beslissend. De Argentijn kreeg van Brian Riemer drie basisplaatsen, maar vond wél al zeven keer de weg naar het doel. En dat terwijl Dolberg het al eventjes lastig heeft...

© photonews

Maar dan zal Riemer knopen moeten doorhakken. Het is geen geheim dat de Deense coach van paars-wit geen fan is van een tweespitsensysteem - het werd getest én afgevoerd - terwijl Dolberg momenteel teert op zijn naam én de prestaties van het seizoensbegin.

"Kasper is simpelweg een geweldige aanvaller", is Vazquez zelf lovend voor zijn concurrent in Le Soir. "Heb je zijn techniek al eens bekeken? (blaast) Ik ben er zeker van dat hij opnieuw zal beginnen scoren. En dan zullen de doelpunten ook blijven komen."

Hoe ziet Luis Vazquez zijn toekomst bij RSC Anderlecht?

Toch heeft Vazquez geen zin om nog lang de bank van het Lotto Park te verwarmen. "Ik heb héél grote ambities voor volgend seizoen. Ik wil dat mijn status verandert en dat ik eindelijk veel doelpunten kan beginnen scoren voor Anderlecht."