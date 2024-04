Na de penaltymisser van Thiago: kapitein Hans Vanaken zegt waar het op staat

Club Brugge heeft de heenwedstrijd van zijn kwartfinale in de Conference League tegen PAOK met 1-0 gewonen. Vooral het gebrek aan meer goals zorgde voor een zure nasmaak bij Club.

Club Brugge kwam tegen PAOK al na zes minuten op voorsprong dankzij Vetlesen, maar meer scoren lukte niet. Onder meer de penalty misser van Thiago kan volgende week bijzonder in Griekenland bijzonder zuur worden.

"Het enige wat we ons vanavond kunnen verwijten is dat we te weinig scoren", zei kapitein Hans Vanaken achteraf. "Dat is het manco van deze wedstrijd, want we hebben toch voldoende kansen gecreëerd."

"Deze voorsprong kunnen we nu meenemen naar Griekenland, waar het natuurlijk een hele andere wedstrijd zal worden. Maar als we het daar goed aanpakken, dan zullen er daar ook wel mogelijkheden liggen."

(Dure) penaltymisser Thiago

Thiago miste tien minuten voor tijd nog de kans op de 2-0 met een penaltymisser. "Als speler heb je alles te verliezen als je een penalty trapt. Als je mist is het niet goed. Maar kijk, Igor staat als eerste op de lijst, hij neemt dus de penalty’s."

"Ik denk dat hij er dit seizoen al genoeg binnen getrapt heeft. Nu is het mis, jammer, maar dat gebeurt. We hadden nog andere kansen om het af te maken, dus we moeten het niet op die penalty steken."