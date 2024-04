AS-Roma coach haalt de loftrompet boven voor Romelu Lukaku na zege tegen AC Milan

Romelu Lukaku heeft de weg naar het doel niet gevonden tegen AC Milan. Toch leverde de Rode Duivel een uitstekende prestatie, "zijn beste in 2024", volgens zijn coach.

Donderdagavond kregen we een Italiaans onderonsje te zien in de kwartfinales van de Europa League. AS Roma wist met het kleinste verschil te winnen van AC Milan.

Een wedstrijd waarin Romelu Lukaku niet kon scoren. Maar toch, de Rode Duivel leverde een uitstekende prestatie en oogste tijdens de persconferentie flink wat lof van zijn coach Daniele De Rossi.

Daniele De Rossi was erg blij met de prestatie van Romelu Lukaku

"Vandaag was zijn beste prestatie sinds ik in januari 2024 coach werd van AS Roma," begon De Rossi volgens het Italiaanse Gazzetta dello Sport.

"Aanvallers worden altijd beoordeeld op doelpunten. Maar hij heeft precies gedaan wat ik van hem verwacht, precies wat ik van hem gevraagd heb. Hij heeft ons enorm geholpen en keihard voor het team gewerkt."

Met zeven doelpunten in tien wedstrijden op het Europese toneel heeft Big Rom al zijn stempel gedrukt op deze Europa League-campagne. In totaal was Lukaku dit seizoen al goed voor 18 doelpunten in 40 wedstrijden in alle competities.