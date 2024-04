Liverpool-coach Jürgen Klopp laat geen spaander heel van zijn spelers na wanprestatie tegen Atalanta: "Dit is een dieptepunt"

Charles De Ketelaere heeft Liverpool kopzorgen bezorgd. Atalanta won met 0-3 van de Engelse club in de Europa League.

Liverpool staat er niet al te best op in de Europa League. De favoriet ging donderdagavond met 0-3 onderuit tegen Atalanta. Charles De Ketelaere was goed voor een assist.

Er is werk aan de winkel bij Liverpool als het zijn achterstand nog wil goedmaken. Coach Jürgen Klopp zag dat het écht niet goed was. "Helaas valt er niets positiefs te zeggen over onze wedstrijd. Darwin Nunez had één goed moment, maar daarna werd het heel slecht", vertelde hij volgens Sporza.

Er moet gestunt worden in Italië om nog door te stoten. "Ik weet dat we beter kunnen als we wat zaken aanpassen. Als we goed spelen, kunnen we zeker winnen in Bergamo. Maar of we met 3-0 kunnen winnen, weet ik niet."

"Vannacht moeten mijn spelers zich slecht voelen en er eens slecht van slapen, maar daarna moeten we weer vooruit kijken. Ik heb vanavond enkele prestaties gezien die ik nog nooit had gezien", gaat hij verder.

"Ik dacht echt: 'Oeps, kunnen ze ook zo spelen?' Want het was echt heel slecht. Dit was een dieptepunt voor ons." Liverpool staat momenteel tweede in de Premier League, met evenveel punten als leider Arsenal. Dit weekend volgt de wedstrijd tegen Crystal Palace.