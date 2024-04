Union SG-coach Alexander Blessin laat zich uit over 'Burgessgate'

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Union neemt het zondagavond tegen Anderlecht. Zo krijgen we alweer een leuke Brusselse derby te zien.

Afgelopen weekend verloor de Brusselse club met 2-3 van Cercle Brugge. De nederlaag kwam hard aan, al ging het in de media toch vooral over iets anders dan de uitslag.

Christian Burgess zat in de tribunes, terwijl nadien bleek dat hij uiteindelijk wel zou gespeeld mogen hebben. De Bondsprocureur had een mail gestuurd naar de club waarin hij zei dat hij in beroep zal gaan.

Maar Union liet Burgess in de tribune zitten. Uiteindelijk kreeg de club gelijk van de Disciplinaire Raad voor het profvoetbal, aangezien zijn naam niet aangeduid kon worden op het platform van E-Kickoff.

Zo mag Burgess wel meespelen tegen Anderlecht dit weekend. Coach Alexander Blessin geloofde naar eigen zeggen altijd al dat zijn verdediger zou mogen spelen tegen paars-wit.

"Ik heb deze week geprobeerd om de kranten niet te lezen. Als ik naar de chronologie van de hele zaak kijk, moet ik toch wat lachen. Maar eigenlijk twijfelde ik er niet aan dat hij zou kunnen spelen zondag. Het was een goede beslissing die donderdag viel. Christian is er trouwens heel relaxed mee omgegaan", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.