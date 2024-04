'West Ham bereidt bod voor op JPL-smaakmaker'

Een paar JPL-smaakmakers hebben zich al flink in de kijker gespeeld dit seizoen. Eentje daarvan is Mohamed Amoura.

Union SG is alweer goed bezig dit seizoen. De Brusselse club is momenteel volop in de titelstrijd en staat nog op kop in de JPL.

Een speler die dit seizoen al flink opviel bij Union is Mohamed Amoura. De Algerijn scoorde aan de lopende band, al is het ondertussen wel weer een tijdje geleden dat hij de netten deed trillen.

Zijn prestaties zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij gegaan. Volgens transferexpert Ekrem Konur zou West Ham zelfs een bod voorbereiden.

In 24 competitiewedstrijden dit seizoen kon Amoura 17 keer scoren. In totaal scoorde hij al 21 keer voor Union in 36 wedstrijden.

De Brusselse club pikte hem afgelopen zomer voor 4 miljoen euro op bij Lugano. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 16 miljoen euro.