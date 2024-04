Beerschot-coach Dirk Kuyt is zeer duidelijk over zijn toekomst

Dolle vreugdetaferelen in Oostende. Na het laatste fluitsignaal werden de 1000 uitsupporters van Beerschot meteen betrokken in een grandioos feest. De titel is nog niet binnen, maar de promotie naar de Jupiler Pro League mocht meteen gevierd worden. Alleen maar blije gezichten dus bij De Mannekes.

Zondagmiddag trekt Beerschot naar Beveren. Daar kan het de promotie nog wat extra glans geven met een titelfeestje. "Ik ben trots op mijn team dat we alles overleefd hebben", aldus Dirk Kuyt na de zege op bezoek bij Oostende.

"Er was wat commotie, maar de promotie is binnen. Velen overperformen bij ons. Binnen de ploeg, binnen de staf en ook binnen de directie. Velen hebben er meer uitgehaald dan er eigenlijk in zit", wil hij aan iedereen een bloemetje geven.

© photonews

"Onze doelstelling was duidelijk en we hadden geen plan B toen ik aankwam. Nu kunnen we juichen, maar ik wil ook nog graag kampioen worden. Dit is een mooie verwezenlijking, maar pas bij de titel kan je van een eerste echt succes spreken."

Eerste succes als coach?

"Na mijn eerste stap als trainer is dit de eerste keer dat het lukt. Het was niet makkelijk, maar het is een geweldige groep in alle geledingen", beseft de Nederlandse coach van Beerschot. "Ik kijk uit naar de toekomst van en bij deze club."

"Er zit nog veel potentie in dit Beerschot. We hebben nog heel veel stappen te zetten, maar ik kijk hoopvol naar de toekomst." De kans dat Dirk Kuyt zelf ook bij Beerschot blijft, lijkt daarmee weer wat groter te zijn geworden.