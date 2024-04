Frustraties lopen hoog op bij Timmy Simons en Dender: "Waarom krijgen wij geen penalty?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dender kon in het eigen stadion promotie afdwingen naar eerste klasse maar greep naast die kans door met 1-4 te verliezen van Zulte Waregem. Achteraf bleef één fase nazinderen bij trainer Timmy Simons.

Dender heeft het nog altijd in eigen handen en blijft in pole positie liggen voor de tweede plaats en dus rechtstreekse promotie maar dan zal er volgende week gewonnen moeten worden tegen Francs Borains.

Tegen Zulte Waregem speelde Dender thuis lang een gesloten wedstrijd tot één moment de wedstrijd besliste. "Penalty én rood, dat lijkt me wel enorm zwaar", aldus Dender-trainer Timmy Simons na de partij.

Penaltyfase

"Langs de andere kant kan de scheidsrechter er ook één geven en dat doet hij niet. Bij Zulte gaat de bal wel op de stip voor een overtreding op de lijn, bij ons doet hij dat niet. De fout op M'Barki was geen rood, maar waarom was dat geen penalty?", vroeg Simons zich luidop af na de wedstrijd.

"Dan was het misschien 1-1 geweest en kon je zelf wat meer aan verdedigen denken maar nee, het werd 0-2. Ze sloegen op de juiste momenten toe. Op basis van de tweede helft hebben ze na de rode kaart verdiend gewonnen", gaf Simons toe.

Toch vond hij dat zijn ploeg geen slechte partij speelde ondanks de zware cijfers. "Ze vochten zich terug in de wedstrijd na de 0-2 en hebben 95 minuten lang alles gegeven. Vandaag stoten we enkel op een heel matuur elftal. We hebben volgende week nog een kans", besluit de trainer van Dender.