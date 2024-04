Zulte Waregem doet reputatie alle eer aan maar is er nog niet: "Daar koop je gewoon niets mee"

De druk zat op de ketel voor Essevee op de voorlaatste speeldag. Er kon maar best gewonnen worden tegen Dender om opnieuw in de top 6 te komen.

En dat lukte, zelfs met duidelijke 1-4 cijfers Al had Zulte Waregem daar wel een rode kaart en strafschp voor nodig. "Het was voor ons een cruciale wedstrijd om te winnen", besefte Zulte Waregem-trainer Vincent Euvrard maar al te goed.

Dender in de flow

"Maar", gaat hij verder. "Tegen een ploeg dat in de goede flow zat met 12/12, amper tegendoelpunetn, veel gescoorde doelpunten... We wisten dat het niet makkelijk zou worden."

Na 45 minuten had geenenkele ploeg een grote kans kunnen creëeren maar na de rust lukte het dan toch. "Het was zo gesloten en tactisch. Je voelde dat een detail het zou beslissen. En dat gebeurde ook met die penalty en rode kaart", analyseerde Euvrard verder.

Het werd nog even warm voor Essevee toen Nsimba de aansluitingstreffer maakte maar in het slot diepte Zulte Waregem de score verder uit. "Het toont hun kracht dat ze toch nog even terug kwamen. Gelukkig scoorden we snel de derde en vierde."

Uitreputatie

Opnieuw een zege op verplaatsing voor Zulte Waregem. "We hebben nu 35/45 uit en zijn de kampioen van de uitwedstrijden", lacht Euvrard een beetje groen. "Maar daar koop je helemaal niets mee. We moeten het thuis ook afmaken. Te beginnen volgende vrijdag tegen Lierse. We kunnen er lang over praten maar moeten het voetballend oplossen", aldus Vincent Euvrard.