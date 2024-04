🎥 Titelstrijd in Europa: Boniface laat de champagne knallen, De Bruyne en Doku lachen na falen Liverpool en Arsenal

In België wordt de titelstrijd steeds heftiger. Elders in Europa wordt die dat ook, of is die al beslist, zoals in Duitsland.

Bundesliga

In de Bundesliga speelt Bayer Leverkusen zo'n waanzinnig seizoen dat het enkel de vraag was wanneer die allereerste landstitel binnengehaald zou worden. Het kon prijs zijn bij een thuisoverwinning tegen Werder Bremen. Victor Boniface, ex-Union, was op tijd fit om dat geweldige feest te kunnen meemaken.

Na 25 minuten zette de Nigeriaan het titelfeest zelf in gang met een strafschopdoelpunt. Xhaka stelde alle thuisfans op het uur gerust, de hattrick van Wirtz was de kers op de taart. De supporters liepen bij de 4-0 al het veld op. De wedstrijd kon alsnog uitgespeeld worden, waarna de explosie van vreugde dan toch nog geuit kon worden.

Premier League

Een heel ander verhaal is het in de Premier League, waar het niet spannender kan zijn. Ondanks de vele financiële middelen en een massa aan talent heeft Manchester City dit seizoen zijn handen vol met Arsenal en Liverpool. Ook deels omdat het lange tijd het zonder Kevin De Bruyne heeft moeten stellen uiteraard.

Desondanks zou het best kunnen dat aan het eind van de rit City toch weer de trofee in de lucht steekt. Het had zaterdag Luton al in de pan gehakt en kon vanuit de zetel kijken hoe de concurrentie het er vanaf zou brengen. Niet goed, zou blijken. Zowel Liverpool als Arsenal bleven in eigen huis zowaar met lege handen achter.

Assist van Tielemans

Zeker in het geval van Liverpool is dat een verrassing, aangezien Crystal Palace de tegenstander was. De Europese teleurstelling bleek niet helemaal een toeval, want Palace ging op Anfield winnen met 0-1. Youri Tielemans hielp Aston Villa met een assist voor Watkins dan weer om Arsenal over de knie te leggen met 0-2.

Zowel voor Arsenal als Liverpool een teleurstelling van formaat. Op acht speeldagen van het einde gaat Man City immers aan de leiding met 73 punten. Dat zijn er 2 meer dan Arsenal én Liverpool. Geeft City dit nog uit handen of vieren De Bruyne en Doku binnenkort de titel in het Verenigd Koninkrijk?