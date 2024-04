Anthony Limbombe zeer scherp voor eigen ploeg ondanks zege: "Eerlijk? We hebben gefaald"

SK Beveren heeft van de laatste thuiswedstrijd van het seizoen gebruik gemaakt om de supporters te mennen. De top 6 halen wordt zeer lastig voor Beveren maar ze hebben wel gewonnen van kampioen Beerschot met 2-0.

"We zijn gewoon de verdiende winnaar", vertelde Beveren-speler Anthony Limbombe na de overwinning tegen Beerschot. "We hebben wel wat gecreëerd en waren gretig in de duels. Iedereen vocht voor elkaar en zo kan je wedstrijden winnen", aldus Limbombe.

De winger was zelf goed voor de assist bij de twee nul en een pegel op de lat. Geen slechte wedstrijd dus. "Met alle respect voor Beerschot maar we hebben vandaag laten zien dat we zeker niet veel minder zijn. Voor mij persoonlijk was het goed maar ik kijk liever naar het globale beeld."

Slecht seizoen

En dat was niet voldoende het afgelopen seizoen volgens Limbombe. "We hebben gefaald. We kunnen niet accepteren dat we zevende of achtste staan. We hadden de ambitie om op plaats 1 of 2 te eindigen. Die ambitie hebben we moeten bijstellen naar play off-voetbal maar dat wordt nu ook nagenoeg onmogelijk", zucht Limbombe.

Het was alleszins nodig dat Beveren nog eens iets lieten zien aan de supporters die teleurgesteld zijn. "Het is heel pijnlijk om naast die play offs te vallen. Reken er 2 of 3 punten meer bij en je doet helemaal mee maar nu... Het is bijna onmogelijk geworden. De 5-1 nederlaag tegen Club Luik was bijvoorbeeld zo'n onnodig puntenverlies", vertelt de Beveren-speler.

Met nog één wedstrijd te gaan heeft Lommel nog een waterkans op de top 6 maar dan moeten ze Club Luik én Patro nog inhalen. Bovendien trekken ze op de laatste speeldag naar Lommel dat ook elk punt nog nodig heeft.