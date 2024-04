Eupen-coach Kristoffer Andersen zeer streng voor zijn spelers na nederlaag tegen RWDM

Eupen heeft de kans laten liggen om een stap richting het behoud te zetten. Afgelopen zaterdag werd er met 3-1 verloren op het veld van RWDM.

KAS Eupen kwam op voorsprong kort voor het halfuur, maar vlak voor de rust werd er een strafschop weggegeven. Slonina redde de eerste poging, maar Abe was sneller dan de Eupen-spelers om te reageren. Hij trapte het leer wel tegen de netten.

Nadien scoorde hij nog eens en zorgde Gueye ervoor dat de wedstrijd beslist werd. 3-1 eindstand en zo doet KAS Eupen een slechte zaak in de strijd om het behoud.

"We begonnen goed aan de wedstrijd. We creëerden niet echt kansen, maar konden toch gevaarlijk te zijn door die strafschop," verklaarde Eupen-coach Kristoffer Andersen tijdens de persconferentie.

"We slaagden er niet in om consistent te blijven in de match. We verloren de grip op de wedstrijd," vervolgde hij.

Eupen-coach Kristoffer Andersen kritisch voor zijn spelers

"Bij de penalty, het feit dat er geen Eupen-speler voor de tweede bal gaat in dat gebied staat, is een fout. Het is onaanvaardbaar op dit moment van het seizoen, in een wedstrijd van zo'n belang. Dit zijn dingen die niet mogen gebeuren als we willen overleven."

"Bij het tweede doelpunt wisten we dat RWDM een heel goed team heeft in de omschakeling. We moeten de fout maken en die tegenaanval stoppen."