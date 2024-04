Hyperspanning in Challenger Pro League: Lommel laat unieke kans liggen, Deinze speelt weer helemaal mee

Door de nederlaag van Dender in eigen huis tegen Zulte Waregem had Lommel een unieke zaak kunnen doen en de top-2 kunnen binnenkomen. Rechtstreekse promotie is nog steeds het doel, ook van de Limburgers. Ze verloren echter in Deinze, waardoor het allemaal nog spannender wordt.

Schoofs bracht Lommel nochtans op voorsprong vanop de stip halfweg de eerste helft, maar daarna gingen de Oost-Vlamingen er in eigen huis op en over. Kehrer zorgde op het halfuur voor de gelijkmaker, Teo Quintero zorgde voor een 2-1 bij de rust.

Meteen na de rust deed Teo Quintero een extra duit in het zakje met zijn tweede van de avond en zo was de wedstrijd ook meteen gespeeld. Diego Rosa milderde nog voor de bezoekers uit Limburg, maar verder dan 3-2 kwamen ze niet meer.

Hyperspanning in Challenger Pro League

De punten bleven in Deinze, dat zo een geweldige zaak doet in de strijd om de promotieplaatsen. Het springt op en over Lommel naar de derde plaats en komt tot op een puntje van Dender, al kan ook Patro Eisden op zondag nog over Deinze springen.

© photonews

Voor Lommel was het een unieke kans om de tweede plaats te pakken, maar zij zijn nu gezakt naar de vierde plaats in de stand. Op de slotspeeldag zal het in verschillende stadions nog spannend worden voor de tweede plaats.

Zelfs Zulte Waregem kan mathematisch gezien nog de rechtstreeks promotie afdwingen. Beerschot is ondertussen wel al zeker van de titel. Ook op de slotspeeldag houden we het samen met jullie allemaal in de gaten.