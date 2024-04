Jérémy Doku die weer beslissend is bij Manchester City vertelt wat coach Guardiola van hem verwacht

Jérémy Doku is terug in topvorm. De Rode Duivel scoorde een prachtig doelpunt tijdens de 5-1 overwinning van Manchester City tegen Luton Town. Hij was ook goed voor een assist.

Jérémy Doku maakte afgelopen zomer zijn droomtransfer. Hij trok van Stade Rennes naar Manchester City waar hij nu vaak in de basis staat.

Na enkele mooie dingen te hebben laten zien aan het begin van het seizoen, heeft de voormalige Anderlecht-speler een dip gehad. Hij kampte ook met wat blessureleed.

Maar de flankaanvaller heeft de laatste weken zijn vorm teruggevonden. Zaterdag was hij goed voor een doelpunt en een assist in de overwinning tegen Luton Town.

Doku is duidelijk weer klaar om met de concurrentie te strijden om een vaste basisplaats. "Toen ik hier kwam, wist ik dat er op elke positie spelers van topniveau waren. Iedereen heeft de kwaliteit om te spelen, dus het belangrijkste is om te laten zien dat je het spelen waard bent. We spelen om de drie dagen, dus rotatie is ook belangrijk", vertelde Doku na de wedstrijd tegen Luton.

"Tactisch leert Pep Guardiola me veel en vertelt hij me wat ik moet doen afhankelijk van de wedstrijd. Maar bovenal wil hij gewoon dat ik mezelf ben en in de beste conditie ben om mijn grootste kwaliteit te benutten, namelijk dribbelen en de verdedigers passeren", besluit Doku.