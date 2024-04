Manchester City-coach Pep Guardiola haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne en Jérémy Doku na ruime zege

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester City won zaterdag overtuigend met 5-1 van Luton Town. Jérémy Doku kon uitblinken met een doelpunt en een assist.

Manchester City had zaterdag geen kind aan Luton Town. Er werd makkelijk met 5-1 gewonnen van de nummer 18 van de Premier League. Zowel Kevin De Bruyne als Jérémy Doku mochten starten.

Kevin De Bruyne speelde een goede wedstrijd, maar toch was het vooral Jérémy Doku die opviel tijdens de wedstrijd. Hij scoorde de 4-1 op geweldige wijze.

Nadien was hij ook nog goed voor een assist. Hij bediende Gvardiol die vlak voor het einde de 5-1 op het scorebord zette. Doku scoorde tegen Luton zijn eerste competitiedoelpunt sinds begin november.

Na afloop had coach Pep Guardiola mooie woorden voor zijn spelers. "Die mannen hebben mij niets te bewijzen. Kevin speelde een sterke match. En Jérémy had zijn impact in de een-tegen-eens", vertelde hij volgens HLN.

"Hij is zo agressief, scoort een fantastische goal, blijft proberen en hij dwong de strafschop af. Matheus Nunes had goeie loopacties en was erg dynamisch. En tegen Kovacic zei ik dat hij het kan. Hij heeft ervaring", besluit Guardiola.