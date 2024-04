🎥 Wat een slot! Seraing heeft KVO even doen bibberen maar nog bloedstollende strijd om degradatieplek te vermijden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op de voorlaatste speeldag is het nog steeds razend spannend in de Challenger Pro League. Onderin strijden Seraing en Oostende om het behoud.

In die strijd om het behoud dacht Seraing een gouden zaak gedaan te hebben. Seraing-coach Mbaye Leye zag hoe zijn spelers met 1-2 wonnen op het veld van hekkensluiter SL16, de U21 van Standard.

Tot minuut 85 stond Seraing nog 1-0 achter maar in het slot kon Seraing de achterstand nog ombuigen. Pape Fall scoorde tweemaal waarbij zijn laatste doelpunt in het absolute slot viel. In de 95ste verzekerde hij de drie punten.

Dankzij die drie punten sprong Seraing over Oostende in het klassement. De 'Kustboys' stonden op een achterstand van twee punten, maar moesten hun wedstrijd uit bij Patro nog afwerken. Daar gingen ze verrassend winnen, waardoor ze weer haasje-over deden en opnieuw 1 punt voor Seraing staan.

Op de laatste speeldag speelt Oostende thuis tegen SL16 terwijl Seraing Deinze op bezoek krijgt.