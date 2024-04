De beslissing is genomen: Mark van Bommel verlaat Antwerp op het einde van het seizoen en heeft daar héél gegronde redenen voor

Mark van Bommel is aan zijn laatste weken bezig bij Antwerp FC. De Nederlander heeft zijn keuze gemaakt. En hij heeft daar ook doordachte redenen voor. Maar eerst moet er nog een prijs worden gewonnen...

Mark van Bommel heeft nog een contract tot medio 2025 bij Antwerp FC, maar zijn toekomst is al eventjes onzeker. Ook de Nederlander zelf twijfelt sinds de winterstop aan zijn toekomst op De Bosuil.



Volgens onze informatie is de knoop echter doorgehakt. Van Bommel gaat na het seizoen afscheid nemen van The Great Old. In een ideale wereld doet hij dat met de Beker van België op zak.





Van Bommel heeft zijn gegronde redenen voor een vertrek. Antwerp is dan wel al enkele weken op de dool, maar dat is niet de hoofdreden. Ook het financiële plaatje speelt mee.



Het is geen geheim dat Antwerp - of beter gezegd: Paul Gheysens - in financieel onweer terecht is gekomen. Van Bommel wil dan ook niet het slachtoffer worden van het gebrek aan financiële slagkracht op de zomermercato.

Blijft Mark van Bommel aan als coach van Antwerp FC?

Bovendien is er geen Marc Overmars meer die via zijn adressenboekje enkele witte konijnen uit de hoed kan schudden. En dus dreigt Antwerp onthoofd - enkele sterkhouders zullen vertrekken - aan de nieuwe voetbaljaargang te beginnen.Van Bommel maakte het mee bij VfL Wolfsburg. Wie wordt er geslachtofferd als het niet loopt zoals het zou moeten? Inderdaad: de coach. En dus kiest de Nederlander eieren voor zijn geld. En zal hij Antwerpen verlaten als een held, met minstens een dubbel én een Supercup op zak.