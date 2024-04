🎥 Feestvreugde, maar gruwelscenario nu al zeker voor één ploeg uit Challenger Pro League

Vrijdagavond komt er uitsluitsel wie degradeert uit de Challenger Pro League. Voor KV Oostende of Seraing dreigt een gruwelscenario.

Het hele seizoen is er al het nodige spektakel in de Challenger Pro League. En dat was zondag ook het geval. Seraing won in de 95ste minuut van SL16 en sprong zo over KV Oostende, maar de kustploeg won later op de avond dan zelf op Patro Eisden.

Begin vorige week was bij de supporters van KV Oostende al te horen dat Seraing het op een akkoordje zou gooien met de beloften van Standard en het gevreesde scenario kwam ook uit. Maar KVO zette de situatie zelf weer helemaal recht met een 2-3-zege op Patro Eisden. Wat leidde, tot de nodige feestvreugde achteraf, maar het behoud is nog geen feit.

Van Jupiler Pro League naar amateurvoetbal in 12 maanden tijd

De kaarten blijven vlak voor de slotspeeldag dus liggen zoals ze voor het vorige weekend lagen. KV Oostende moest minstens even goed doen als Seraing op de slotspeeldag. Als Seraing verliest, mag KVO ook verliezen.

Met een zege tegen SL16 is de kustploeg hoe dan ook zeker van het behoud en dat zou al een aardige stunt zijn gezien de puntenaftrek van dit seizoen door de financiële malaise bij de club.

Voor ofwel Seraing of KV Oostende dreigt een gruwelscenario. Eén van beide ploegen degradeert twaalf maanden na de degradatie uit de Jupiler Pro League meteen door naar het amateurvoetbal...