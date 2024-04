Gekke scenario's: Beerschot kampioen, maar voor onder meer Deinze, Dender, Lommel, Zulte Waregem en Oostende nog veel op spel bij slotspeeldag

Vorige week hadden we al eens een lijstje gemaakt met de verschillende scenario's die nog leven in de Challenger Pro League. Maar ook voor de laatste speeldag zou het nog wel eens héél erg spannend kunnen worden.

Vorige week gaven we al eens aan wat er nog allemaal op het spel stond, maar bepaalde zaken zijn ondertussen al duidelijk. Zo is Beerschot ondertussen helemaal zeker van de titel in de Challenger Pro League.

Over wie als tweede mee zal mogen naar de Jupiler Pro League is echter nog veel onduidelijkheid. Niet minder dan vijf ploegen maken mathematisch nog kans om de top-2 te gaan halen. Enkel de tweede plaats geeft recht op die rechtstreekse promotie.

Als je naar de huidige ranking kijkt, dan is er nog veel mogelijk. Belangrijk om te weten is dat bij een gelijke stand ook eerst gekeken wordt naar het aantal gewonnen wedstrijden. Pas daarna is het doelpuntensaldo van belang.

Tweede plaats en rechtstreekse promotie

Dender opent de slotspeeldag met alles in eigen handen. Winst tegen Francs Borains en ze mogen de tweede plaats en de promotie vieren. Als ze niet winnen, dan moeten ze vooral kijken naar de ploegen onder zich.

Deinze van zijn kant heeft momenteel één puntje minder dan Dender. Bij winst van Deinze en geen overwinning van Dender zijn ze zeker tweede. Als het met een gelijkspel op gelijke punten komt, dan neemt het de maat van Dender op basis van gewonnen matchen. Dan kan er wel van onderuit een ploeg hen de loef afsteken.

© photonews

Voor Lommel moet er sowieso gewonnen worden. Dender en Deinze mogen dan niet winnen. Zulte Waregem moet winnen van Lierse K en kan pas tweede worden als Dender verliest én Deinze en Lommel maximaal gelijkspelen. Voor Patro Eisden is het enkel mathematisch nog mogelijk: zij moeten héél zwaar winnen om nog voorbij Dender te raken (doelsaldo +20 versus +11 op dit moment).

Strijd om de top-6 en play-offs

Een plaatsje in de top 6 geeft aanleiding tot deelname aan de Promotion Play-offs, waarin de clubs ook nog promotie kunnen afdwingen. FCV Dender en KMSK Deinze zijn sowieso in het slechtste geval al zeker van deelname aan die eindronde. Lommel SK, Zulte Waregem en Patro Eisden hebben hun lot in eigen handen. Bij een overwinning zijn ze altijd zeker van de top-6 en mogen ze dus nog zes extra speeldagen afwerken om promotie te proberen verzekeren.

Als Lommel gelijk zou spelen, dan is het ook zeker van de play-offs. Bij een verlies wordt het wat meer kijken naar de andere teams. Zulte Waregem, Eisden en Club Luik mogen dan in ieder geval niet winnen, bij gelijke spelen zouden er erg onwaarschijnlijke scenario's beginnen spelen. Voor Essevee en Patro Eisden is een puntje genoeg als Club Luik niet wint, bij een nederlaag kan een puntje van Club Luik voldoende zijn. Patro Eisden kan ook genoeg hebben aan een punt als Zulte Waregem verliest.

© photonews

RFC Liège moet winnen tegen Jong Genk en hopen dat: Lommel SK verliest van SK Beveren (dan hebben ze evenveel punten, maar een gewonnen wedstrijd meer voor de Luikenaars) of Zulte Waregem en Patro Eisden niet winnen van hun tegenstanders. Als Luik wint en Zulte en/of Patro spelen gelijk, dan springen de Luikenaars nog naar top zes dankzij een gewonnen wedstrijd meer. En dan is er tot slot nog het verhaal van SK Beveren, die in een zeer moeilijk scenario zitten als nummer acht.

Zo heeft de Challenger Pro League het zelf op zijn site gezet: "SK Beveren moet winnen tegen Lommel SK en erop rekenen dat Zulte Waregem of Patro Eisden verliezen van hun tegenstanders. Bovendien mag ook RFC Liège niet winnen. In dat geval evenaart SK Beveren het puntenaantal van Zulte en Patro (48) in het klassement. Ze springen dan over Patro Eisden met een gewonnen wedstrijd meer, of evenaren het aantal gewonnen wedstrijden van Zulte Waregem, in welk geval het doelsaldo de doorslag moet geven: +14 voor Zulte Waregem en +6 voor SK Beveren. Met andere woorden: enkel indien Zulte zwaar verliest en SK Beveren kan uithalen tegen Lommel SK ligt hier nog een waterkansje. Mocht het doelsaldo gelijk blijken te zijn, dan kijken we naar aantal gemaakte doelpunten: momenteel 47 voor Zulte en 43 voor SK Beveren. In het onwaarschijnlijke scenario dat ook dit gelijk blijkt na vrijdag, dan geeft het aantal gewonnen wedstrijden op verplaatsing de doorslag: Zulte Waregem momenteel 11, SK Beveren momenteel 6."

Strijd tegen degradatie

Onderaan is nu al duidelijk dat de beloftenploeg van Standard volgend jaar in de amateurreeksen zal uitkomen. De tweede daler is nog niet bekend. Seraing telt 28 punten, Oostende 29. Francs Borains op plaats dertien is met 32 punten en meer gewonnen wedstrijden al gered.

Bij gelijke punten tussen Seraing en Oostende zijn het de Kustboys die in de Challenger Pro League blijven. Seraing moet dus twee punten meer behalen om het nog te gaan halen. Beide ploegen wonnen afgelopen week, Seraing moet nu ook winnen van Deinze. Bij een gelijkspel is Oostende altijd gered, sowieso kunnen ze het thuis tegen SL 16 proberen afmaken.

Speeldag 30 (vrijdag 19 april om 20u00, behalve Anderlecht - Club NXT)

Beerschot – Patro Eisden

KV Oostende – SL16 FC

Lommel SK – SK Beveren

RFC Liège – Jong Genk

RFC Seraing – KMSK Deinze

Francs Borains – FCV Dender EH

Zulte Waregem – Lierse K.

RSCA Futures – Club NXT (zaterdag)