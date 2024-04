'Luka Modric verlaat Real Madrid en kiest voor héél opvallend avontuur bij exotische promovendus'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Luka Modric vertrekt aan het einde van het seizoen bij Real Madrid. Dat is op zich eigenlijk geen nieuws. Maar zijn bestemming is wel héél opvallend.

De sfeer tussen Real Madrid en Luka Modric is al eventjes niet meer hartelijk te noemen. De voormalige Gouden Bal besloot een jaar geleden om zijn (toen al) aflopende contract met een seizoen te verlengen, maar volgens de Kroaat zijn de gemaakte beloftes niét nagekomen.

Versta: Modric zit véél vaker dan hem lief is op de bank, terwijl hij al meermaals liet optekenen dat Carlo Ancelotti amper nog woorden wil wisselen of hem uitleg wil geven. Het hoeft niet te verwonderen dat er van beide partijen géén aanstalten zijn gemaakt om het contract opnieuw te verlengen.

© photonews

Bovendien zit het Modric dwars dat hij Real Madrid trouw bleef en daardoor héél véél Saoedisch geld liet passeren. Enkele Saoedische topclubs waren concreet om de 38-jarige middenvelder in te lijven. Modric mocht in dat geval zelf het getal op zijn loonbriefje invullen.

Het is dan ook extra opvallend dat Modric deze zomer niet voor een verhuis naar Saoedi-Arabië zal kiezen. Volgens AS heeft de 174-voudig Kroatisch international een mondeling akkoord met Eyüpspor SK. De Turkse tweedeklasser promoveert volgend seizoen naar de hoogste voetbalafdeling in Turkije.

Waarom kiest Luka Modric voor Turkse promovendus?

Het is overigens Arda Turan die Modric heeft weten te overtuigen. De voormalige middenvelder van onder meer Atlético Madrid en FC Barcelona is de coach van de promovendus. Al hebben we zo'n vermoeden dat er daar eveneens een héél kapitaalkrachtige eigenaar moet zitten…