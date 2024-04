Opnieuw goed nieuws voor Beerschot na titel en promotie naar Pro League

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

Beerschot won dit weekend de titel in de Challenger Pro League en mag daardoor volgend jaar opnieuw in de hoogste klasse aantreden. Daarnaast lijkt een nieuwe overnemer ook een zekerheid.

Dankzij het verlies van Dender tegen Zulte Waregem was Beerschot zonder te spelen zeker van de titel op de voorlaatste speeldag. De Kielse Ratten hebben met nog één wedstrijd te gaan een voorsprong van vijf punten kunnen uitbouwen op Dender.

Na twee seizoenen in de Belgische tweede klasse mag Beerschot zich dus opnieuw opmaken om in de eerste klasse aan te treden. De Nederlander Dirk Kuijt moet er volgend seizoen voor zorgen dat Beerschot het boud kan verzekeren.

Met het oog op volgend seizoen krijgt Beerschot opnieuw goed nieuws. Volgens het Laatste Nieuws heeft een Chinese investeerdersgroep een bod gedaan op Beerschot om de club over te nemen. Die Chinese investeerdersgroep nam vorige week al het Nederlandse FC Den Bosch over.

De beslissing om het bod te accepteren is nu aan Saoedische hoofdeigenaar prins Abdullah bin Mosaad al Saud. De eigenaar wil Beerschot verkopen net zoals Sheffield United. De rode lantaarn van die Premier League die ook in handen is van de Saoedische prins.

De Beerschot-fans lieten al merken dat ze het huidig beleid beu zijn met een spandoek. Een overname zou goed zijn voor Beerschot om financieel sterker te worden en hun kern kwalitatief uit te breiden.