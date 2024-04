Kevin Mirallas staat dicht bij een mijlpaal: "Het spel van de media heeft twijfel gezaaid, maar..."

Deze zaterdag kan Eendracht Aalst zijn ticket voor Eerste nationale veiligstellen met een overwinning tegen Ninove. Een indrukwekkende prestatie, vooral gezien het een seizoen vol obstakels was voor Kevin Mirallas en zijn club.

Op zaterdag ontvangt Eendracht Aalst Ninove. Bij een overwinning zal de club van Kevin Mirallas (sportief directeur) een stapje dichter bij hun doel komen: terugkeren naar het professionele voetbal.

Kevin, voor jou en Aalst is dit een bijzonder belangrijke week

Kevin Mirallas: Bij een overwinning is de titel binnen, ja, dan hebben we 9 punten voorsprong. Het is ook een derby. Voor ons is het heel belangrijk.

Het is een ware trots, want de club heeft een lange weg afgelegd, gezien alle problemen die er waren voor mijn aankomst, waar het team vandaan kwam... We beseffen dat er enorm veel werk is verzet. Helaas vielen er enkele lijken uit de kast, maar we hebben nooit opgegeven.

Intern was er dit seizoen onrust. De Turkse eigenaren kregen bakken met kritiek, sommige media beweerden zelfs dat ze het schip zouden verlaten

Dat is volledig onwaar, de eigenaren zijn er nog steeds en aan hen hebben we het succes van dit project te danken. Het is een spelletje van de media in Vlaanderen dat twijfel heeft gezaaid...

Laten we zeggen dat sommigen niet graag zien dat buitenlandse investeerders binnenkomen. Ik heb niet de moeite genomen om naar de media te gaan om alles te ontkennen (glimlacht).

De financiële verplichtingen naar de spelers toe zijn nagekomen en de sportieve beloften zijn waargemaakt; dat is het allerbelangrijkste. We zijn des te trotser op waar we vandaag staan, ondanks de tegenstand.

Is Eendracht Aalst klaar voor Eerste nationale?

Ik zie ons wel klaar zijn, ja. We bleven heel het seizoen aan kop, ondanks talrijke blessures. Als we al onze beste spelers gedurende het hele seizoen beschikbaar hadden, zou het al lang beslist zijn, zonder ook maar enig gebrek aan respect voor de andere ploegen in de competitie. Alle teams waartegen we dit seizoen hebben gespeeld zijn hierover unaniem.

Nu weten we allemaal dat Eerste nationale een ander niveau is. Er is een groot verschil tussen de Waalse en Vlaamse ploegen in deze divisie, maar de Vlaamse teams zullen heel sterk zijn. Het doel is duidelijk: maximaliseer professionalisme en ga meteen voor promotie.

Nicolas Frutos vertelde ons recentelijk dat het verschil dit seizoen tussen La Louvière, Lokeren en de rest van Eerste nationale, professionaliteit is

Ik ken Lokeren goed. Dat is waar we dit seizoen de T2 hebben gehaald. Ik kan je verzekeren dat sommige spelers daar nog deels amateurs zijn. La Louvière is anders, maar zij hebben meer tijd genomen om hun project op gang te brengen. Aan onze kant zullen we zien of het mogelijk is om de selectie maximaal te professionaliseren.

Maar we zullen ook spelers behouden met een amateurstatuut die het verdienen om met ons mee te gaan naar Eerste nationale. De gesprekken zullen zo snel mogelijk beginnen, maar we willen geen stappen overslaan. Eerst de titel deze zaterdag tegen Ninove.

Heeft Kevin Mirallas een gemis gevoeld dit seizoen? Zou je je spelers niet willen helpen op het veld zelf?

(aarzelt) Niet gedurende de eerste 3-4 maanden, zou ik zeggen. Daarna, sinds 2-3 maanden, begint het inderdaad te kriebelen. Maar je moet weten wat belangrijk is: ik ben met pensioen gegaan en ik ben 100% gefocust op mijn rol als sportief directeur. Het kost me veel tijd.

En deze baan, wat was het moeilijkste en verrassendste aspect voor dit eerste seizoen 'aan de andere kant?'

Ik zou zeggen, verantwoordelijk zijn om iemand te ontslaan. Het is erg moeilijk en je realiseert je dat niet totdat je het moet doen. Bij mijn aankomst hebben we afscheid genomen van onze coach en die verantwoordelijkheid lag bij mij. Emotioneel gezien is dat niet makkelijk.

In het algemeen, snel beslissingen moeten nemen en ervoor moeten instaan, is iets wat ik heb moeten leren. Het verandert je perspectief over bepaalde dingen die ik heb meegemaakt tijdens mijn carrière, en die ik misschien beter had begrepen of anders had beleefd als ik wist hoe het aan de andere kant wordt ervaren.