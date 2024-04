"We spelen bijna voor niets, maar ...": hoe OH Leuven de 'beste ploeg uit de play-offs' overwon

OH Leuven heeft uitgepakt met een heuse stunt in de Europe Play-offs. Het klopte leider KAA Gent en zorgde zo voor wat meer spanning in de strijd om Europees voetbal. En dus waren ze trots bij de Leuvenaars.

Een efficiënte eerste helft was voldoende om op voorsprong te komen, na de pauze werd de 2-1 vastgehouden en speelden de Leuvenaars bijwijlen ook goed voetbal. En dus waren ze trots op hun prestatie.

OH Leuven kon maar ternauwernood de play-downs vermijden, maar Siebe Schrijvers geeft aan dat zijn ploeg met een reden in de play-offs zit en daar ook het uiterste uit de kan wil halen: "We zitten in die Europe Play-offs om mee te doen en te gaan voor overwinningen."

"Tegen Gent hebben we getoond dat we er klaar voor zijn en de wil hebben om niet zomaar uit te bollen. Het is leuk om Gent te kunnen stoppen, ze hadden dertien keer gescoord op drie wedstrijden. We hebben verdedigend onze job gedaan en aanvallend waren we ook dik in orde."

Trainer Oscar Garcia van OH Leuven is trots

Een gevoel dat ook leefde bij coach Oscar Garcia: "We hebben de beste ploeg in de Europe Play-offs weten te verslaan. Dat maakt me heel blij. De mentaliteit van mijn spelers was gewoon heel goed, we zijn met een doel in deze play-offs."

Al beseft de coach ook: "We spelen bijna voor niets, maar we spelen wel elke keer om te winnen. Dat gaan we ook blijven doen." OH Leuven heeft nu 4 op 9 in de play-offs en staat op 11 punten van leider KAA Gent. Met nog zeven speeldagen te gaan wordt dat een moeilijke opdracht.