Done deal: jeugdproduct van Mechelen en Gent tekent profcontract bij Standard

Ange-Gabriel Kokora heeft een eerste profcontract getekend bij Standard. De komende jaren mogen we wel wat verwachten van de 16-jarige jongeling, die op termijn bij de A-kern van de Rouches zou moeten gaan aansluiten.

Ange-Gabriel Kokora is de nieuwste aanwinst van Standard de Liège. De 16-jarige middenvelder tekent er zijn eerste profcontract. Alle andere clubs die interesse in hem hadden vissen daarmee meteen achter het net.

De Rode Duivel bij de U16 is al sinds 2019 actief voor Standard en doorliep dus al wat jeugdreeksen op de Académie Dreyfus. De sterke beer heeft daarin ook al wat adelbrieven weten voor te leggen, anders kan je ook geen jeugdinternational worden.

Voor zijn periode bij de Rouches was Ange-Gabriel Kokora actief bij KV Mechelen (tot 2017) en KAA Gent (van 2017 tot 2019). Na vijf jaar in Luik tekende hij daar zijn eerste profcontract, voorlopig sluit hij verder aan bij de jeugdreeksen.

Luikenaars trots op komst van Ange-Gabriel Kokora

Of we hem op termijn in de A-kern zullen zien? Dat zal nog moeten blijken de komende jaren. Standard is alvast in de wolken met zijn nieuwe profspeler en wenst hem alvast proficiat met het tekenen van zijn allereerste profcontract.

Kokora tekende een contract tot juni 2027. Daardoor heeft de middenvelder alvast drie jaar de tijd om te rijpen in de Vurige Stede.