Minder wedstrijden en meer rust? Engelse FA zwicht voor kritiek van coaches én spelers en kondigt deze ingrijpende veranderingen aan

De Engelse voetbalbond zwicht voor de roep om minder wedstrijden en meer rustperiodes. Vanaf volgend seizoen worden al enkele ingrijpende veranderingen doorgevoerd.

Jürgen Klopp en Pep Guardiola staan bijna wekelijks op de banken. De coaches van respectievelijk Liverpool FC en Manchester City - en met hen vele collega's - vinden dat de kalender simpelweg veel te druk is.

Vooral in seizoenen met een EK of WK is er amper een rustperiode voor de spelers. Het dossier ligt bij de voetballanden van alle grote competities op tafel. Engeland gaat alvast ingrijpen.

De kritiek is dan ook het grootst over Het Kanaal. Behalve de loodzware Premier League én het feit dat Engelse clubs heel vaak tot het einde meedraaien in de Europese competities zijn ook de diverse bekercompetities een belasting.

De Engelse voetbalbond grijpt vanaf volgend seizoen in. Enerzijds zal de zomerstop voor de Engelse clubs langer duren. "Op die manier krijgen de spelers hun broodnodige pauze voor de start van het nieuwe seizoen", klinkt het.

Welke veranderingen voert de Engelse FA door?

Anderzijds wordt ook komaf gemaakt met de replays in bekerwedstrijden. Een cupmatch die op een gelijkspel eindigt zal ook in Engeland afgemaakt worden via verlengingen en strafschoppen. De wedstrijd herspelen is geen optie meer.

"Die wijziging komt er op vraag van spelers en coaches", klinkt het in een statement bij de FA. "We vonden het echter heel belangrijk dat de magie van de FA Cup zou behouden blijven. Dat is het geval in dit nieuwe format."