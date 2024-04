Na heel wat miserie dit jaar staat KV Oostende nog voor één cruciaal duel: "Het zou een mooi cadeau zijn voor de fans"

Volg KV Oostende nu via WhatsApp!

KV Oostende staat dit weekend nog voor een zeer belangrijke opdracht; het behoud verzekeren in eigen huis tegen SL 16. Sieben Dewaele blikte bij ons alvast even vooruit.

Om het lot nog in eigen handen te houden, moest er afgelopen weekend gewonnen worden van Patro Eisden Maasmechelen. Na een felbevochten duel lukte dat uiteindelijk ook. KV Oostende ging met een 2-3 zege de bus op.

"Het was een wedstrijd met veel emoties, voor mij zeker. Ik ben blij dat de ploeg me weer recht heeft geholpen na mijn penaltymisser. We hebben een heel mooie collectieve prestatie neergezet", begint KV Oostende-middenvelder Dewaele bij ons.

"We zijn als ploeg erg blij met het resultaat, het was van moeten. Nu volgt er nog één wedstrijd en we gaan er alles aan doen om die ook te winnen."

Hoe wordt er nu naar die laatste belangrijke wedstrijd gewerkt? "Een beetje zoals naar de wedstrijd tegen Patro. We hebben alles nog zelf in handen dus we moeten gewoon vol voor de winst gaan."

"De laatste wedstrijd is thuis, voor eigen publiek. Het zou een mooi cadeau zijn voor de fans als we onszelf thuis kunnen verzekeren van het behoud."

Het afgelopen jaar maakten de Kustboys veel mee, vaak niet in hun voordeel. Zit het gevoel in de groep goed nu voor die laatste wedstrijd?

"Vooral na de wedstrijd tegen Patro is het gevoel heel goed. Maar we hebben dit seizoen gewoon een heel goede groep. Iedereen komt goed met elkaar overeen, we hebben heel wat moeilijke periodes meegemaakt. We hebben er ook een mooi bekeravontuur opzitten. Maar nogmaals, ik ben gewoon heel fier hoe de ploeg heeft gereageerd", besluit Dewaele.