Probleem voor AS Roma én... voor de Rode Duivels? Lukaku loopt blessure op

Slecht nieuws over Romelu Lukaku. De Rode Duivel moest geblesseerd naar de kant in het Italiaans onderonsje tussen AS Roma en AC Milan. Uit voorzorg of is er meer aan de hand?

Na amper een halfuur voetballen in het Europa League-duel tussen AS Roma en AC Milan ging Romelu Lukaku zitten. Einde verhaal voor de Rode Duivel. Big Rom tastte naar het rechterbeen. Zijn lichaamstaal kwam allesbehalve panikerend over. Al moeten we ons misschien wél zorgen maken. De komende dagen zal Lukaku diverse onderzoeken ondergaan om de precieze schade op te meten. Het is echter een feit dat de aanvaller al enkele weken loopt te voetballen met zeurende pijn aan de heup. Meer zelfs: door dat kwaaltje sloeg Lukaku enkele weken geleden nog de interland met de Rode Duivels in en tegen Ierland over. Enkele dagen later was hij wel paraat op Wembley. Moeten we ons zorgen maken over de blessure van Romelu Lukaku? Domenico Tedesco zal alvast geen al te beste nacht hebben. Wat als deze blessure een rechtstreeks gevolg is van de aanslepende heupblessure? En wat als blijkt dat Lukaku héél dringend aan rust toe is? Het EK is inmiddels héél dichtbij...





