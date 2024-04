Spelersvakbond verwijst naar Lamkel Zé in dossier van speler die bij RWDM ontslagen werd voor shirt van Kortrijk

Moussa Sissako werd door RWDM aan de kant gezet. Hij postte een foto op Instagram met het shirt aan van zijn broer die bij KV Kortrijk speelt.

RWDM besliste om de uitleenbeurt van Moussa Sissako vroegtijdig stop te zetten, omdat hij tijdens zijn revalidatie een shirt van KV Kortrijk, op dit moment een tegenstander van RWDM in play-downs, droeg.

Sissako en zijn achterban nam de dag van zijn ontslag al contact met spelersvakbond United Athletes. Daar wordt een klacht tegen RWDM voorbereid, dat moet binnen het jaar gebeuren, maar zolang zal het zeker niet duren.

“In dit geval heeft de club hem ontslagen wegens ernstig wangedrag. Naar mijn mening is dit geen ernstig wangedrag”, zegt Sébastien Stassin van United Athletes aan La Dernière Heure.

Dat hij het shirt niet droeg in de faciliteiten van RWDM spreekt alvast in het voordeel van Sissako, zo meldt Stassin nog. RWDM had de faciliteiten niet om de speler te begeleiden in zijn revalidatie en liet hem zelf kiezen waar dat mogelijk was.

Lamkel Zé

De verdediger kreeg een bericht van RWDM dat de foto niet kon. Hij bood zijn excuses aan en verwijderde de foto een uur later al. “Is dat slim? Nee. Maar rechtvaardigt het de onmogelijkheid om weer samen te werken? Neen. Anders denk ik dat Lamkel Zé al 25 keer ontslagen was geweest bij Antwerp. Maar dat gebeurde niet. Waarom niet? Omdat Antwerp heel goed weet dat je iemand om die reden niet kunt ontslaan...”

De speler zelf wil geen commentaar geven. Bij RWDM zeggen ze de beslissing van de rechtbank af te wachten, als het tot een proces komt.