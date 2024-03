Opvallend: speler ontslagen bij JPL-club vanwege opmerkelijke foto

Moussa Sissako speelt momenteel bij RWDM. De verdediger werkt momenteel aan zijn terugkeer na een zware blessure aan de kniepees. De club heeft zojuist zijn uitleenbeurt stopgezet.

Helaas eindigt het verhaal tussen RWDM en Moussa Sissako in mineur. De Malinese verdediger wordt momenteel gehuurd van Sochi. Hij herstelt nu lange tijd van een blessure en zou dus sowieso al niet meer in actie komen bij de club.

Maar dat is niet de reden waarom RWDM zijn huur heeft stopgezet. Het is omdat hij een foto van zichzelf heeft geplaatst op sociale media met het shirt van zijn broer Abdoulaye, die speelt bij...Kortrijk - een directe tegenstander in de Relegation Play-offs.

Moussa Sissako (ex-Standard) ontslagen door RWDM

In een reactie aan Sudinfo, heeft RWDM gereageerd. "Vandaag, in de huidige omstandigheden, kunnen we dit accepteren, zelfs als het het shirt van zijn broer is, dat hij zich laat zien met het shirt van een directe concurrent. Zelfs als Moussa geen slecht persoon is en het beste voor de club wenst, is dit een houding die niet kan. Als club kunnen we dit niet accepteren", legde Maxime Vossen, COO van RWDM, uit.

🚨 | LE RWDM A ROMPU LE PRÊT DE MOUSSA SISSAKO 🇲🇱 ! Le club n'a pas accepté cette photo, ce dernier évoque un manque de respect total.



🖤🤍❤️



(@LesoirSports)🥇 https://t.co/THfcgklHaz — RWDM Fidels (@RWDM_Fidels) March 20, 2024

"RWDM doet dit niet omdat de speler geblesseerd is en niet zal spelen. We proberen niet te besparen. Er zijn regels, sponsors, een identiteit en een imago van de club om te respecteren. Zelfs als hij speelklaar was geweest, zou de beslissing hetzelfde zijn geweest."

Souleymane, agent en broer van de speler, reageerde als volgt: "Dit is overdreven. Deze rechtvaardiging houdt niet echt stand. We zouden het volkomen begrepen hebben als de club ons zou hebben verteld dat ze 4 maanden salaris wilden besparen. Dat zou begrijpelijk zijn geweest zolang Moussa dit seizoen niet zou spelen."