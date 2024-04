Tom Pietermaat zegt hoe erg het wrange vertrek bij Beerschot blijven hangen is

Tom Pietermaat beleefde heel wat momenten met Beerschot. Vrijdag speelt hij met Patro Eisden tegen zijn ex-ploeg.

Wie Tom Pietermaat zegt, zegt automatisch ook Beerschot. Nochtans speelt hij op dit moment niet meer op het Kiel. Vooral de manier waarop hij moest vertrekken na de degradatie was bijzonder wrang te noemen, maar bleef het ook hangen?

“Nee, zoiets slijt met de jaren”, is Pietermaat heel erg duidelijk bij Gazet van Antwerpen. “De eerste maanden was ik écht kwaad op de club. Ik voelde me in 't zak gezet. Maar ik heb bij Beerschot vier titels veroverd, twee promotiefinales gespeeld én twee jaar in eerste klasse meegedraaid. Ik heb alles aan die club te danken. Dan vergeet je die slechte dingen snel, hoor.”

Beerschot pakte nu de titel en de promotie en mag het opnieuw proberen in de Jupiler Pro League, maar de vraag is maar of de club wel klaar zal zijn voor dat avontuur.

Investeren of verkopen

“Het lijkt wel een déjà-vu. Ik hoop dat ze bij United World beseffen dat het voorbije seizoen een stunt was. Iedereen heeft ver boven de verwachtingen gepresteerd. Een fenomenale prestatie. Dat gaan ze met deze kern nooit kunnen herhalen in 1A.”

Hij begrijpt die houding echt niet van de clubeigenaars. “Ik heb in al die jaren bij Beerschot de prins welgeteld één keer gezien. Dat was op training om een penalty te trappen. Sorry, maar dat kan toch niet? Het is nu of nooit: ofwel moeten ze hun strategie veranderen ofwel de club verkopen.”