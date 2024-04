Westerlo, het nieuwe zwarte beest van Standard: de laatste overwinning van de Rouches in het Kuipje dateert van een eeuwigheid geleden

In zijn laatste zeven uitwedstrijden in Westerlo kon Standard geen enkele overwinning behalen. De laatste dateert van september 2010... een eeuwigheid geleden.

Na twee punten te hebben behaald in de eerste drie speeldagen, zal Standard zaterdag zijn Europe Play-Offs voortzetten met een uitwedstrijd tegen Westerlo.

De Kemphanen, net als de Rouches, hebben alle ambitie in deze Play-Offs 2 laten varen. Westerlo staat onderaan, heeft drie nederlagen geleden en heeft al acht doelpunten geïncasseerd: het slechtste totaal, samen met Standard. De spelers van Bart Goor hebben echter slechts twee keer gescoord, de helft minder dan de Luikenaars.

Puur op statistisch vlak lijkt deze ontmoeting dus een goede gelegenheid voor Standard om zijn eerste overwinning in de play-offs te behalen en zijn eerste succes sinds de ruime overwinning op Eupen om de klassieke fase af te sluiten. Maar op het gebied van onderlinge confrontaties is het voordeel voor Westerlo duidelijk.

© photonews

De laatste overwinning van Standard in Westerlo? Bijna 14 jaar geleden!

Je moet inderdaad teruggaan naar... 25 september 2010 om een overwinning van Standard in het Kuipje te zien. Dat was het begin van het seizoen 2010-2011, waarin de Rouches op de zesde plaats eindigden in de reguliere competitie, voordat ze de beste play-offs ooit speelden en een 26/30 behaalden waarmee ze op de tweede plaats kwamen, net achter Racing Genk. Eliaquim Mangala leek destijds de titel te bezorgen aan de Rouches, maar daar dacht een zekere Thibaut Courtois anders over. Dat jaar had Standard de beker gewonnen... tegen Westerlo.

De namen op het wedstrijdblad zullen mooie herinneringen oproepen bij de Luikenaars: de twee doelpunten van Standard werden gescoord door Gohi Bi Cyriac (1-2) en op het veld vond je namen als Sinan Bolat, Mehdi Carcela, Laurent Ciman, Steven Defour, Réginal Goreux (die aan het einde van de wedstrijd werd uitgesloten), Mbaye Leye, Mémé Tchité, Axel Witsel en Daniel Opare. Bij Westerlo was de trainer niemand minder dan Jan Ceulemans. Aan de zijlijn van Standard stonden Dominique d'Onofrio en Sergio Conceição aan het roer.

Sindsdien is Standard zeven keer naar Westerlo gereisd zonder ook maar één overwinning te behalen. De laatste ontmoeting, in februari, eindigde in een 2-1-overwinning voor de thuisploeg, ondanks de gelijkmaker van Laifis vlak voor het einde van de eerste helft. Ja, statistisch gezien is dit Westerlo haalbaar. Maar om te winnen, zal stamnummer 16 deze vervelende reeks moeten doorbreken.